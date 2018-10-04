В Челябинске продлят Комсомольский проспект
Для строительства одной из главных транспортных артерий Челябинска, Комсомольского проспекта, администрация Челябинска планирует изъять для муниципальных нужд несколько земельных участков.
Распоряжения подписаны главой города Евгением Тефтелевым и опубликованы на сайте администрации Челябинска.
Участки находятся в частной собственности. Земля расположена между федеральным кардиоцнтром и заводом «Эмерсон».
Новый участок Комсомольского проспекта планируется построить от Новоградского проспекта до улицы Татищева.
Собственникам земли и строений на ней предложат компенсацию. Размер компенсации рассчитают оценщики. Если владельцы не согласятся с предложением, администрация Челябинска обратится в суд.
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