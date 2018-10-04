2018-10-04T16:12:46+03:00
Общество

В Челябинске продлят Комсомольский проспект

Для строительства дороги нужно снести частные дома
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске будет продлен Комсомольский проспект.В Челябинске будет продлен Комсомольский проспект.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Для строительства одной из главных транспортных артерий Челябинска, Комсомольского проспекта, администрация Челябинска планирует изъять для муниципальных нужд несколько земельных участков.

Распоряжения подписаны главой города Евгением Тефтелевым и опубликованы на сайте администрации Челябинска.

Участки находятся в частной собственности. Земля расположена между федеральным кардиоцнтром и заводом «Эмерсон».

Новый участок Комсомольского проспекта планируется построить от Новоградского проспекта до улицы Татищева.

Собственникам земли и строений на ней предложат компенсацию. Размер компенсации рассчитают оценщики. Если владельцы не согласятся с предложением, администрация Челябинска обратится в суд.

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