В Челябинске нашли оренбуржца, которого три года считали пропавшим без вести

СЕГОДНЯ 19:00 2018-10-04T19:06:42+03:00

В этот же день задержали 20-летнего уклониста от армии из Армении. Фото: Росгвардия Челябинск.

Он потерял связь с близкими еще в декабре 2015 года

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Бойцы Росгвардии во время дневного патрулирования на ЧМЗ заметили прохожего, внешне подходящего под ориентировку разыскиваемого грабителя. Остановили его и пробили по базе. Выяснилось, что это не вор, а 50-летний житель Оренбургской области, он уже три года числится без вести пропавшим.

— Этот человек находился в федеральном розыске МО МВД Октябрьский Оренбургской области. Он утратил связь с родственниками еще 26 декабря 2015 года, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинска.

Потерявшегося оренбуржца нашли днем 3 октября.

В этот же день был задержан еще один житель, который внешне был похож на человека, совершившего кражу. В итоге выяснилось, что это 20-летний житель Республики Армения. Он уклонист и уже давно скрывается от военной прокуратуры.

Оба задержанных передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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