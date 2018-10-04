В Челябинске нашли оренбуржца, которого три года считали пропавшим без вести
Бойцы Росгвардии во время дневного патрулирования на ЧМЗ заметили прохожего, внешне подходящего под ориентировку разыскиваемого грабителя. Остановили его и пробили по базе. Выяснилось, что это не вор, а 50-летний житель Оренбургской области, он уже три года числится без вести пропавшим.
— Этот человек находился в федеральном розыске МО МВД Октябрьский Оренбургской области. Он утратил связь с родственниками еще 26 декабря 2015 года, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинска.
Потерявшегося оренбуржца нашли днем 3 октября.
В этот же день был задержан еще один житель, который внешне был похож на человека, совершившего кражу. В итоге выяснилось, что это 20-летний житель Республики Армения. Он уклонист и уже давно скрывается от военной прокуратуры.
Оба задержанных передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
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