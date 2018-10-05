Грязевый сель в Челябинской области осмотрели ученые

СЕГОДНЯ 04:38 2018-10-05T04:39:21+03:00

«Комсомолка» узнала, движется сейчас поток или нет

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Гигантская грязевая река интересна ученым. Для обследования и изучения оползня в Катав-Ивановский район приехала группа геофизиков из Екатеринбурга. Пятеро экспертов намерены изучить сель, образовавшийся после сентябрьских землетрясений.

Геофизики прошли вдоль 500-метрового «русла» оползня, осмотрели его, взяли пробы. По мнению экспертов, сель остановился, движения больше не будет. А появился он из-за того, что в момент подземных толчков наружу «выдавились» подземные воды. Смешавшись с почвой, они и образовали грязевую реку.

— Мы квалифицируем это явление как оползень, грязевой поток, разновидность селя. Он уже произошел, поэтому повторяться не будет. Через неделю напишем акт обследования, где сделаем выводы и дадим рекомендации, — сообщил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» ведущий специалист Уральского регионального центра государственного мониторинга состояния недр Николай Цветов.

Напомним, что власти определились с суммой для компенсацию жителям Катав-Ивановска, чьи дома пострадали от подземных толчков. В администрации города закончен прием заявлений.

Грязевый сель - это застывший поток длиной 500 метров. Фото: Людмила Пильникова.

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