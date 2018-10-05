Английский, немецкий, лего: на Южном Урале выросло число вакансий для педагогов

СЕГОДНЯ 08:39 2018-10-05T08:40:22+03:00

Учебный год начался, а педагогов все еще не хватает. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Всего за год количество вакансий для педагогов, размещенных на сайте hh.ru в Челябинской области, выросло на 56%. Чаще всего таких специалистов ищут образовательные учреждения (32%), компании ИТ-отрасли (5%) и организации, оказывающие услуги для бизнеса (4%), сообщает пресс-служба компании HeadHunter.

Больше других востребованы преподаватели языков (29%). Значительно меньше спрос на специалистов по информатике (9%), преподавателей математики (8%) и инженерных наук (8%). Почти половина работодателей требуют, чтобы у соискателя уже был опыт работы от года до трех, но треть готовы принять начинающих специалистов. Каждая четвертая вакансия предполагает гибкий график работу, еще 14% — работу удаленно. Но половина специалистов нужна на полный рабочий день.

— Хотя учебный год начался, работодатели продолжают искать педагогов в частные и государственные школы, в различные образовательные центры. Например, сейчас открыты вакансии преподавателей английского и немецкого языков. Встречаются и редкие предложения: педагог раннего развития, педагог-организатор, педагог по лего-конструированию, — замечают в пресс-службе.

При этом конкуренция в области «Наука, образование» низкая — 2,8 резюме на одну вакансию.

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