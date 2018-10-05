Я прививок не боюсь: где в Челябинской области бесплатно получить вакцину от гриппа
Поспешите! Другого шанса защититься от гриппа бесплатно не будет. Акция по вакцинации пройдет в восьми городах области.
Челябинск:
6 октября:
ТК «Радуга» (10.00-16.00), магазин «Леруа Мерлен» (9.00-16.00), Торговый центр (10.00-16.00), ДЦ «Импульс» (09.30-15.00), РК «КУБа» (10.00-16.00), ТРЦ «Горки» (10.00-16.00), ТРК «Фиеста» (10.0016.00). ТРК «Фокус» (10.00-16.00), ТК «Синегорье» (10.00-16.00), ТРК «Родник» (10.00-16.00).
7 октября, 10.00-16.00:
ТРК «Родник», ТК «Радуга», ТРЦ «Горки», ТК «Синегорье».
Копейск:
6 октября:
ТРК «Слава» (12.00-18.00), ТРК «Урал» (12.00-18.00), ТЦ «Янтарь» (10.00-16.00).
Южноуральск:
7 октября:
Центральный рынок (10.00-13.00).
Златоуст, 10.00-14.00:
6 октября:
поликлиника №3, поликлиника №2, поликлиника №4
Миасс:
6, 7 октября: ТРК «Слон» (10.00-18.00), «Карусель» (9.30-17.30).
Чебаркуль:
6, 7 октября: ТК Алиса — Мини-рынок — Колхозный рынок — Мега-Магнит (09.00-17.00).
Троицк:
6, 7 октября: Областная больница г. Троицк (10.00-16.00).
Сатка:
6 октября: : ЦРБ Сатки, поликлиника №5 (09.00-12.00).
Не забудьте документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение, военный билет.). Полис ОМС желателен.
Прививаться не стоит, если есть обострение хронических болезней или самочувствие неважное из-за ОРВИ.
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