Кажется, дождь начинается: жители Челябинской области увидят, как движется грозовой фронт

5 Окт. 20:47 2018-10-05T20:53:17+03:00

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Народные приметы о скором дожде или снеге не в тренде. Вместо низко летающих ласточек или затихшей листве в дело вступает Интернет. Яндекс.Погода показывает в Челябинской области карту осадков.

На карте видно, где в ближайшее время пойдет снег или дождь. Благодаря этому челябинцы смогут, например, посмотреть, накроет ливень центр города или обойдет его стороной.

Как рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе компании Яндекс, прогноз осадков рассчитывается на два часа вперед по десятиминутным интервалам: можно посмотреть, где будут осадки через десять, двадцать, тридцать минут и так далее. На главной странице сервиса выводятся предупреждения, которые помогают понять прогноз, не открывая карту: «Дождь начнется в течение получаса» или, например, «В ближайшие два часа дождь со снегом не прекратится».

Для своих прогнозов Яндекс использует спутниковые снимки, которые получает каждые несколько минут.

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