2018-10-08T07:42:58+03:00
Здоровье

Три тысячи челябинцев привились от гриппа

Импровизированные прививочные кабинеты работали в ТРК города
Инна КУМЕЙКО
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Акция по вакцинации 6 и 7 октября прошла во всех торговых комплексах Челябинска. Как сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск» начальник Управления здравоохранения администрации города Наталья Горлова, привилось три тысячи человек — это хороший результат.

В разных ТРК желающих посетить импровизированные прививочные кабинеты было разное: от 100 до 500 человек. Для «уколовшися», напомним, вакцина и ее прививка были бесплатны.

Теперь получить защиту от гриппа можно в поликлиниках. Бесплатно она положена работникам бюджета, призывникам, пенсионерам старше 66 лет, беременным, детям от полугода и студентам-очникам.

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