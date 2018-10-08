2018-10-08T19:07:51+03:00
Происшествия

«Водитель отвлекся от дороги»: в Челябинской области в ДТП с переворотом погибла девушка

Она скончалась на месте от полученных травм
Валентина ВАГАНОВА
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Водитель и 12-летний пассажир в больнице. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.Водитель и 12-летний пассажир в больнице. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.
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Крупная авария произошла сегодня утром, 8 октября, в Увельском районе. На дороге Челябинск-Троицк столкнулись две иномарки. В результате один автомобиль, превратившийся в груду металла, раскидало по трассе, его пассажирка погибла. Водителя и еще одного пассажира — ребенка — увезли в больницу.

— Водитель Skoda Octavia отвлекся от управления и выехал на встречную полосу, где ехал Ford Kuga с прицепом. Пытаясь избежать столкновения, водитель Skoda по касательной столкнулся с прицепом Ford, после чего внедорожник потерял управление, съехал в кювет и опрокинулся, — рассказали в Управление ГИБДД по Челябинской области.

Автомобиль превратился в груду металла. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

Автомобиль превратился в груду металла. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

32-летняя пассажирка кроссовера скончалась на месте, 55-летний водитель и 12-летний пассажир получили травмы, их на «скорой» увезли в больницу.

Сотрудники ГИБДД разбираются в произошедшем. Пока установлено, что пострадавшие в ДТП жители Челябинска, за рулем Skoda был житель Магнитогорска. За нарушение правил дорожного движения ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

За нарушение ПДД виновнику аварии грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

За нарушение ПДД виновнику аварии грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

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