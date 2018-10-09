2018-10-09T08:27:21+03:00
Общество

«По сусекам помел, по амбарам поскреб»: ветераны поблагодарили губернатора Дубровского за сохраненные льготы и повышенные выплаты

Председатель областного Совета ветеранов Анатолий Сурков передал теплые слова главе региона
Ольга АНТОНОВА
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Анатолий Сурков и Борис Дубровский на торжественном приеме в честь Дня пожилого человека. Фото: gubernator74.ruАнатолий Сурков и Борис Дубровский на торжественном приеме в честь Дня пожилого человека. Фото: gubernator74.ru
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По словам Суркова, ветеранское сообщество благодарно главе региона за внимательное отношение.

- К чести Бориса Александровича то, что на фоне пенсионной реформы он проявил максимальную доброжелательность к ветеранам. Во-первых, он предложил практически освободить пенсионеров от уплаты транспортного налога на автомобили мощностью до 180 лошадиных сил. Он сохранил для пенсионеров все льготы, независимо от пенсионного возраста, который недавно учредила Госдума РФ. Но он пошел дальше и в честь Дня пожилого человека по сусекам помёл, по амбарам поскреб, как в народе говорят, и принял решение всем пенсионерам повысить разовую выплату до 700 рублей. За такое трепетное отношение к ветеранам мы очень благодарны Борису Александровичу, – пояснил Анатолий Сурков.

Ранее Борис Дубровский сообщил, что жители области, достигшие 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин на 1 октября 2018 г получат единовременные денежные выплаты. В честь Дня пожилого человека размер выплаты, традиционно составлявшей 500 руб, увеличен до 700 руб.

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