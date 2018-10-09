2018-10-09T18:47:29+03:00
Происшествия

На Южном Урале дети разбили десять железнодорожных светофоров

Мальчишки кидали в них камни, упражняясь в меткости
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Инцидент произошел на станции Златоуст в конце сентября. Три девятилетних школьника устроили соревнования по метанию камней. В качестве мишеней они выбрали светофоры, установленные вдоль железной дороги.

В общей сложности хулиганы расколотили линзы в десяти светофорах. Нарушителей задержали сотрудники транспортной полиции.

Известно, что виновников происшествия в ближайшее время поставят на учет в отдел по делам несовершеннолетних. Штраф за нанесенный железнодорожникам ущерб будут выплачивать папы и мамы подростков.

— В отношении родителей школьников возбуждены административные дела, — сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

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