На Южном Урале дети разбили десять железнодорожных светофоров
Инцидент произошел на станции Златоуст в конце сентября. Три девятилетних школьника устроили соревнования по метанию камней. В качестве мишеней они выбрали светофоры, установленные вдоль железной дороги.
В общей сложности хулиганы расколотили линзы в десяти светофорах. Нарушителей задержали сотрудники транспортной полиции.
Известно, что виновников происшествия в ближайшее время поставят на учет в отдел по делам несовершеннолетних. Штраф за нанесенный железнодорожникам ущерб будут выплачивать папы и мамы подростков.
— В отношении родителей школьников возбуждены административные дела, — сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
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