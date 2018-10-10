2018-10-10T10:21:00+03:00
Общество

За золотом на «Золотую осень»: аграрии Челябинской области штурмуют Российскую сельхозвыставку

Лучшие проекты в Москве представит губернатор Борис Дубровский
Ольга АНТОНОВА
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Таких красавцев выращивают в Брединском районе Челябинской области. Сейчас им удивляется Москва!Таких красавцев выращивают в Брединском районе Челябинской области. Сейчас им удивляется Москва!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В среду, 10 октября, в Москве, на ВДНХ откроется ХХ Российская агровыставка «Золотая осень». Южноуральскую делегацию возглавит губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Тренд нашей команды – импортозамещение и новые технологии в производстве. Свою продукцию и проекты продемонстрируют семь предприятий региона. Проекты отвечают современным стандартам производства экологичности и безопасности. В их числе – проекты «Чурилово», «Союзпищепром», «Уйская сыроварня», «Натуральные продукты» (льняное масло), «Ситно».

Впервые на «Золотой осени» представлена компания «Хёрсли» (корма для животных). Москва удивится «богатырям» из Брединского района: герефорды и симменталы из агрофирмы «Калининской» и хозяйства «Боровое» уже не раз были отмечены золотыми медалями российского агрофорума.

- Год от года мы улучшаем позиции по продовольственному обеспечению жителей Южного Урала, наращиваем экспортный потенциал. Президент РФ поставил задачу увеличить объемы экспорта продукции АПК до 45 млрд долларов США. Нам есть еще, над чем работать, и у нас большие перспективы, – отметил Дубровский.

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