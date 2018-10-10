Челябинск и Оренбург описали границы своих областей
В Москве открылась ХХ Всероссийская агровыставка «Золотая осень». На форуме губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Оренбургской области Юрий Берг заключили соглашение по описанию границ регионов. Это избавит предпринимателей-агрприев от бюрократических проволочек.
Челябинской области скоро исполнится 85 лет, но до сих пор нет описания границ региона с соседней Оренбургской областью. У аграриев много сложностей с оформлением документов. Кому принадлежит тот или иной гектар, холм, поле? По распоряжению Дубровского из областного бюджета выделили 1,3 млн руб на описание границ регионов и внесение сведений в ЕГРН.
Итог работы: устранены пересечения региональных границ на 23 земельных участках со стороны Челябинской области и на восьми — со стороны Оренбургской.
— Аграрии точно будут знать, в органы власти какого субъекта РФ им необходимо обращаться за предоставлением земельных участков и кому платить налоги, — отметил губернатор.
Следующим этапом работы станет описание границ с Курганской областью.