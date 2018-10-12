Челябинские сироты натренируются жить самостоятельно в особой квартире
Чтобы не пропасть во взрослой жизни, выпускников детских домов Челябинской области отселят в отдельное жилье. В регионе за два года появится две особых тренинговых квартиры. По-модному они называются «социальные тренажеры». За полгода до выпуска из детдома детям предстоит пожить самостоятельно. Чтобы не было поварих, уборщиц, чтобы научиться оплачивать коммуналку и вызывать при необходимости слесаря и электрика.
Конечно, уж совсем один на один с бытовыми сложностями сирот не оставят. Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе регионального министерства социальных отношений, ребятам помогут педагоги.
В Челябинскую область из федерального бюджета поступит 48 млн руб. Помимо нескольких направлений социальной адаптации семей с особыми детьми есть и проект создания квартир-тренажеров.
Средства на проект регион получил благодаря соглашению между региональным министерством м Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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