На Южном Урале из психиатрической клиники сбежала пациентка
Жительница Магнитогорска 51-летняя Рашида Касымова проходила лечении в областной психоневрологической больнице №5. В минувший четверг, 11 октября женщина самовольно ушла из клиники, расположенной в Магнитогорске по улице Рабочая, 53. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Известно, что пациентка страдает шизофренией.
К ее поискам уже подключились волонтеры отряда «Легион-СПАС».
Приметы беглянки: рост 157 сантиметров, плотное телосложение, темные короткие волосы. Была одета в темную больничную фуфайку с цифрой 6 на спине.
Информацию о местонахождении женщины просят сообщать в любое отделение полиции или по телефону: 8 (908) 57 64 733.
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