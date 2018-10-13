2018-10-13T15:00:37+03:00
Происшествия

На Южном Урале из психиатрической клиники сбежала пациентка

Женщина страдает шизофренией
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Легион-СПАС" МагнитогорскФото: vk.com "Легион-СПАС" Магнитогорск
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Жительница Магнитогорска 51-летняя Рашида Касымова проходила лечении в областной психоневрологической больнице №5. В минувший четверг, 11 октября женщина самовольно ушла из клиники, расположенной в Магнитогорске по улице Рабочая, 53. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Известно, что пациентка страдает шизофренией.

К ее поискам уже подключились волонтеры отряда «Легион-СПАС».

Приметы беглянки: рост 157 сантиметров, плотное телосложение, темные короткие волосы. Была одета в темную больничную фуфайку с цифрой 6 на спине.

Информацию о местонахождении женщины просят сообщать в любое отделение полиции или по телефону: 8 (908) 57 64 733.

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