В Челябинской области рабочая неделя начнется с мокрого снега и гололедицы

СЕГОДНЯ 05:28 2018-10-15T05:41:02+03:00

Будьте осторожны, на улице сегодня скользко. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Но к выходным заметно потеплеет

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Понедельник, 15 октября, на Южном Урале будет теплым, но «мокрым». Ожидаются осадки в виде мокрого снега, на юге региона — с дождем.

— Днем будет переменная облачность, на отдельных участках дорог гололедица, — рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Воздух прогреется до +1, +6 градусов. Ветер северо-западный, слабый 4-9 м/с, отдельные порывы достигнут 14 м/с.

В Челябинске сегодня потеплеет до +2, +4. Тоже местами пролетит небольшой мокрый снег. В целом неделя обещает быть теплой. По мнению синоптиков, к выходным температура поднимется до +12 градусов.

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