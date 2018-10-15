В Челябинской области рабочая неделя начнется с мокрого снега и гололедицы
Понедельник, 15 октября, на Южном Урале будет теплым, но «мокрым». Ожидаются осадки в виде мокрого снега, на юге региона — с дождем.
— Днем будет переменная облачность, на отдельных участках дорог гололедица, — рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.
Воздух прогреется до +1, +6 градусов. Ветер северо-западный, слабый 4-9 м/с, отдельные порывы достигнут 14 м/с.
В Челябинске сегодня потеплеет до +2, +4. Тоже местами пролетит небольшой мокрый снег. В целом неделя обещает быть теплой. По мнению синоптиков, к выходным температура поднимется до +12 градусов.
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