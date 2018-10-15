В Челябинской области автомобиль ЧОП протаранил полицейский уазик

СЕГОДНЯ 06:17 2018-10-15T06:18:48+03:00

По словам очевидцев, от удара «бобик» перевернулся на бок

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В Магнитогорске иномарка охранного предприятия въехала в полицейский УАЗ. ДТП произошло ночью в воскресенье, 14 октября,напротив дома 47 по улице Грязнова. Видимо, оба автомобиля очень спешили на вызов.

Фотографии аварии очевидцы выложили в соцсети.

— Жаль, что на фото не видно, УАЗ вообще на боку лежал, когда я проезжала, и его пытались поставить, — написала Наталья.

В полиции информацию о ДТП подтвердили.

— Авария произошла между двумя легковыми транспортными средствами, за управлением одного из которых находился сотрудник территориального отдела полиции. Проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Магнитогорску.

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