2018-10-15T09:16:31+03:00
Спорт

Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин не сможет выйти на лед

Один из лучших бомбардиров КХЛ пропустил матч с «Сибирью» из-за травмы
Алексей МИКУШИН
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Сергей Мозякин считается одним из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ.Сергей Мозякин считается одним из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Наставник Магнитки Йозеф Яндач подтвердил, что у нападающего есть проблемы со здоровьем. После проигранного домашнего матча с новосибирской «Сибирью» (0:2) главный тренер «Металлурга» высказался «туманно»:

— У Мозякина травма. Надолго ли выбыл? Пока ничего точно сказать не могу.

Лучший бомбардир и снайпер чемпионатов Континентальной хоккейной лиги Сергей Мозякин и в этом сезоне уже успел отметиться 17 (7+10) очками. Но сейчас 37-летний нападающий в «лазарете». Причина и степень тяжести травмы не известна.

Отметим, что Мозякин один из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Так, его контракт с магнитогорским «Металлургом» рассчитан до 2020 года, и его сумма составляет почти полмиллиарда рублей.

16 октября «Металлург» в Магнитогорске проведет очередной матч домашней серии с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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