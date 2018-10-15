Жителей Челябинска приглашают бесплатно проверить зрение

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-15T17:02:21+03:00

Бесплатная проверка зрения состоится 17 октября с 14 до 17 часов на базе Центра офтальмологии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На этой неделе челябинцы смогут бесплатно проверить остроту зрения, измерить глазное давление и проконсультироваться с офтальмологом. Такую акцию медики устроили к Всемирному дню зрения. Консультировать челябинцев будут в поликлинике Центра офтальмологии ДГКБ № 1.

— Все желающие смогут проверить остроту зрения, измерить внутриглазное давление, исследовать рефракцию, подобрать очки, пройти исследование глазного дна и диагностику возрастной катаракты и глаукомы, — рассказала начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова.

По словам специалистов, сегодня в России от различных заболеваний глаз страдают 15,5 миллионов человек. Кроме того, почти каждый второй житель страны имеет те или иные нарушения зрения.

— Мы советуем принять участие в акции, регулярная проверка зрения у специалиста помогает выявлять возможные проблемы на ранних стадиях, а следовательно — принять своевременные меры профилактики и лечения. Так 80% случаев слепоты можно было бы избежать в случае своевременного лечения, — отметил главный специалист по медицинской профилактике управления здравоохранения администрации Челябинска Дмитрий Прокопьев.

Бесплатная проверка зрения состоится 17 октября с 14 до 17 часов на базе Центра офтальмологии ДГКБ №1 (Культуры, 57, кабинет 223).

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