Жителей Челябинска приглашают бесплатно проверить зрение
На этой неделе челябинцы смогут бесплатно проверить остроту зрения, измерить глазное давление и проконсультироваться с офтальмологом. Такую акцию медики устроили к Всемирному дню зрения. Консультировать челябинцев будут в поликлинике Центра офтальмологии ДГКБ № 1.
— Все желающие смогут проверить остроту зрения, измерить внутриглазное давление, исследовать рефракцию, подобрать очки, пройти исследование глазного дна и диагностику возрастной катаракты и глаукомы, — рассказала начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова.
По словам специалистов, сегодня в России от различных заболеваний глаз страдают 15,5 миллионов человек. Кроме того, почти каждый второй житель страны имеет те или иные нарушения зрения.
— Мы советуем принять участие в акции, регулярная проверка зрения у специалиста помогает выявлять возможные проблемы на ранних стадиях, а следовательно — принять своевременные меры профилактики и лечения. Так 80% случаев слепоты можно было бы избежать в случае своевременного лечения, — отметил главный специалист по медицинской профилактике управления здравоохранения администрации Челябинска Дмитрий Прокопьев.
Бесплатная проверка зрения состоится 17 октября с 14 до 17 часов на базе Центра офтальмологии ДГКБ №1 (Культуры, 57, кабинет 223).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.