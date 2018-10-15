2018-10-15T17:02:21+03:00
Общество

Жителей Челябинска приглашают бесплатно проверить зрение

Свободная консультация офтальмолога будет в среду, 17 октября
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Бесплатная проверка зрения состоится 17 октября с 14 до 17 часов на базе Центра офтальмологии.Бесплатная проверка зрения состоится 17 октября с 14 до 17 часов на базе Центра офтальмологии.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На этой неделе челябинцы смогут бесплатно проверить остроту зрения, измерить глазное давление и проконсультироваться с офтальмологом. Такую акцию медики устроили к Всемирному дню зрения. Консультировать челябинцев будут в поликлинике Центра офтальмологии ДГКБ № 1.

— Все желающие смогут проверить остроту зрения, измерить внутриглазное давление, исследовать рефракцию, подобрать очки, пройти исследование глазного дна и диагностику возрастной катаракты и глаукомы, — рассказала начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова.

По словам специалистов, сегодня в России от различных заболеваний глаз страдают 15,5 миллионов человек. Кроме того, почти каждый второй житель страны имеет те или иные нарушения зрения.

— Мы советуем принять участие в акции, регулярная проверка зрения у специалиста помогает выявлять возможные проблемы на ранних стадиях, а следовательно — принять своевременные меры профилактики и лечения. Так 80% случаев слепоты можно было бы избежать в случае своевременного лечения, — отметил главный специалист по медицинской профилактике управления здравоохранения администрации Челябинска Дмитрий Прокопьев.

Бесплатная проверка зрения состоится 17 октября с 14 до 17 часов на базе Центра офтальмологии ДГКБ №1 (Культуры, 57, кабинет 223).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Скамейки сломаны, плитка выворочена»: челябинцы жалуются на состояние пруда за кардиоцентром
«Ограждение признано опасным для детей»: в челябинской школе заменят дырявый забор с торчащей проволокой
Прокуратура просит ужесточить приговор бывшему вице-губернатору Челябинской области Николаю Сандакову
Число пострадавших в ДТП с маршруткой под Челябинском увеличилось до девяти
Молодой педагог, едва не оставивший школьника инвалидом, пойдет под суд в Челябинской области
В Челябинской области ищут лидеров России
Пьяный пассажир отпинал такси в Челябинске
На совещании при губернаторе Борисе Дубровском обсудят новую схему обращения с отходами
В Челябинске в декабре пройдет первый Форум глав регионов ШОС
Отделался синяками и легким испугом: житель Челябинска выжил после столкновения с трамваем
Без стыков: губернатор Борис Дубровский осмотрел ремонт в парке Алое поле
Обещают почистить: в Челябинске дорожники готовы встретить зиму
В Общественной палате назвали самые популярные варианты названия Челябинского аэропорта
Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин не сможет выйти на лед
«Рычит на людей»: жителей Челябинска напугала дикая лиса возле подъезда
Маршрутка с пассажирами попала в ДТП по дороге в Челябинск
Челябинск встал в пробках из-за выпавшего снега
Жительница Миасса нашла бывшего мужа мертвым в квартире
В Челябинской области автомобиль ЧОП протаранил полицейский уазик
В Челябинской области рабочая неделя начнется с мокрого снега и гололедицы
В Челябинской области черный риелтор уже 10 лет дурит людей
Челябинец предложил назвать аэропорт в честь баснописца Крылова
В Челябинске водитель междугороднего автобуса отказался везти женщину с двумя детьми
Юрий Дудь приехал в Челябинск для съемок новой серии своего шоу
Челябинцы собирают подписи против вырубки деревьев
В Челябинске обнаружена улица из мусора
В Челябинске мусоровоз сбил дерево