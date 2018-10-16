2018-10-16T08:03:13+03:00
Общество

На развитие села в Челябинской области направят два миллиарда рублей

Эту сумму губернатор Борис Дубровский распорядился предусмотреть в проекте регионального бюджета
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
На средства господдержки аграрии закупают новую технику. Фото: Алексей БУЛАТОВ.На средства господдержки аграрии закупают новую технику. Фото: Алексей БУЛАТОВ.
Изменить размер текста:

Полным ходом идет работа над проектом бюджета Челябинской области-2019. Среди приоритетных направлений развития региона губернатор Борис Дубровский выделяет развитие села.

— В этом году в развитие сельскохозяйственной отрасли из федерального и областного бюджетов мы инвестировали 4 млрд рублей. Предприниматели используют средства на обновление парка техники, развитие растениеводства и животноводства, компенсацию топливных затрат и другие важные направления. Чтобы отрасль и дальше показывала хорошие результаты, размер господдержки из регионального бюджета на будущий год составит не менее 2 миллиардов, — сказал Дубровский.

Дубровский отметил, что Челябинская область оказалась единственным регионом УрФО, представившим на Всероссийской агровыставке «Золотая осень» в Москве коллективный стенд. На нем представлены семь предприятий — флагманы отрасли и дебютанты, которые открыли новые производства и освоили новую продукцию. За экспозицию правительство области получило Гран-при выставки.

Еще одна задача — расширить поставки товаров в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Экспортный потенциал области по итогам 2017 года составил около 80 млн долларов. В 2019 году его планируют удвоить.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Челябинской области открыл огонь по машине любителей громкой музыки
Золото наше: аграрии Южного Урала привезли со Всероссийской выставки 92 медали высшей пробы
В Челябинске водитель маршрутки сбил 10-летнего мальчика
На Южном Урале следователи выясняют причину смерти 6-месячной девочки
Автобус с магнитогорскими хоккеистами обстреляли в Башкирии
Житель Челябинской области вскрывает машины и нападает на женщин
В Челябинске урбан-партизаны придумали средство против объявлений на столбах
В Челябинской области отдали под суд водителя «скорой помощи», который насмерть сбил 7-летнюю девочку
«Скамейки сломаны, плитка выворочена»: жители Челябинска жалуются на состояние пруда за кардиоцентром
«Ограждение признано опасным для детей»: в челябинской школе заменят дырявый забор с торчащей проволокой
Прокуратура просит ужесточить приговор бывшему вице-губернатору Челябинской области Николаю Сандакову
Жителей Челябинска приглашают бесплатно проверить зрение
Число пострадавших в ДТП с маршруткой под Челябинском увеличилось до девяти
Молодой педагог, едва не оставивший школьника инвалидом, пойдет под суд в Челябинской области
В Челябинской области ищут лидеров России
Пьяный пассажир отпинал такси в Челябинске