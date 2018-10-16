На развитие села в Челябинской области направят два миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 08:01 2018-10-16T08:03:13+03:00

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Полным ходом идет работа над проектом бюджета Челябинской области-2019. Среди приоритетных направлений развития региона губернатор Борис Дубровский выделяет развитие села.

— В этом году в развитие сельскохозяйственной отрасли из федерального и областного бюджетов мы инвестировали 4 млрд рублей. Предприниматели используют средства на обновление парка техники, развитие растениеводства и животноводства, компенсацию топливных затрат и другие важные направления. Чтобы отрасль и дальше показывала хорошие результаты, размер господдержки из регионального бюджета на будущий год составит не менее 2 миллиардов, — сказал Дубровский.

Дубровский отметил, что Челябинская область оказалась единственным регионом УрФО, представившим на Всероссийской агровыставке «Золотая осень» в Москве коллективный стенд. На нем представлены семь предприятий — флагманы отрасли и дебютанты, которые открыли новые производства и освоили новую продукцию. За экспозицию правительство области получило Гран-при выставки.

Еще одна задача — расширить поставки товаров в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Экспортный потенциал области по итогам 2017 года составил около 80 млн долларов. В 2019 году его планируют удвоить.