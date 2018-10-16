В Челябинской области медвежонок то и дело выходит из леса к людям

СЕГОДНЯ 09:40 2018-10-16T09:40:25+03:00

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Косолапый детеныш повадился заглядывать к жителям села Злоказово, что в Кусинском районе Челябинской области. Он совсем не боится людей: гуляет на полях за деревней, выходит на дорогу. Его уже не раз видели местные жители. А Любовь Сальникова даже смогла сфотографировать. Говорит, за все время жизни в селе впервые так близко увидела медведя. Об этом пишет местная газета «Жизнь района».

— В последнее время в кусинских лесах увеличилась численность медведя. Где-то прошли пожары, где-то неурожай, и они двинулись в поисках «лучшей жизни» в нашу сторону. Обычно медвежата всегда держатся рядом с матерью. Но сейчас идет сезон охоты, могу предположить, медведицу отстрелили или отогнали от детеныша. Вот он и гуляет один. В этой ситуации человек представляет большую опасность для животного, чем наоборот. Его может кто-то подкараулить и поживиться, — рассказал , — говорит биолог-охотовед, начальник специальной службы охраны участка № 12 «Аршинский заказник» Олег Перепелкин.

Маму этого детеныша отстрелили охотники или отогнали от него. Вот он и гуляет один.

Охотовед советует не подходить к медвежонку. Это только кажется, что он милый маленький увалень. На самом деле, если зацепит — мало не покажется. А если все-таки где-то неподалеку гуляет его мать…

Медвежата в Кусинском районе нередко выглядывают на дороги или прохаживаются в лесах вблизи деревень. Немало их проживает и в Аршинском заказнике.

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