В Челябинске неизвестные устроили бомбардировку автомобилей детскими игрушками

СЕГОДНЯ 05:29 2018-10-17T05:29:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Это случилось в микрорайоне «Парковый» возле дома по Краснопольскому проспекту, 15. Жильцов предупредила в соцсетях соседка:

— Не оставляйте свои машины возле подъезда и берегите свои головы. Предположительно с верхних этажей ведется бомбардировка тяжелыми детскими игрушками, круглыми железными шариками и батарейками. Я парковалась, когда на крышу моего автомобиля прилетела железная машинка.. Прилично помята и поцарапана крыша моего автомобиля. Вызвала полицию, но, похоже, придется восстанавливать за свой счет — написала Анна Казначеева в группе «Парковый Челябинск» в «ВКонтакте».

Площадка возле подъезда усыпана мелкими детскими игрушками.

— А, может, это не ребенок кидал? А именно родитель так наказал ребенка! Детки обычно с такими игрушками не расстаются. Там части от «блейблей» (прим. автора — детская настольная игра), который обожают мальчики, — предположила Алена Фют.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.