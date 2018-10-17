2018-10-17T09:00:10+03:00
Общество

Крысы в Челябинске все-таки есть: общественники сняли на видео, как они копошатся в помойке

ОНФ готовит жалобу в прокуратуру
Лидия ПЕСКОВА
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В центре внимания мусоросборники на улице Энтузиастов. Во время мусорного коллапса Общественный народный фронт обнаружил тут крыс. Так как чиновники из областного Роспотребнадзора заявили публично: нашествия крыс на город всего лишь выдумка, ОНФ снова поехал на Энтузиастов, чтобы собрать видеодоказательства.

— Несмотря на светлое время суток, на шум машин и многочисленных прохожих, мы обнаружили в мусоре с десяток копошащихся крыс. У грызунов на хвостах язвы, воспалены глаза, на шерсти проплешины. Когда стемнело, число крыс в разы увеличилось, — рассказал член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Илья Пермяков.

У домов №№ 11, 11А и 13/1 по улице Энтузиастов находятся три контейнерные площадки. Люди боятся к ним подойти и бросают мусор неподалеку от баков. Общественники опасаются, что холод скоро погонит грызунов в жилые дома и в детский сад, расположенный по соседству.

ОНФ готовит обращение в прокуратуру о бездействии представителей власти.

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Крысы на улице Энтузиастов в Челябинске.Видео предоставлено ОНФ в Челябинской области.

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