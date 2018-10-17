Младший брат убил сестру-студентку в Челябинске

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-17T09:00:46+03:00

За это УК предусматривает до 15 лет колонии

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СМИ Челябинска со ссылкой на источники в органах сообщают о семейном конфликте в одной из квартир на улице Чичерина. 17-летний школьник повздорил с сестрой-студенткой. Парень схватился за нож, а потом пустил в ход молоток. Девушка скончалась.

Сейчас все обстоятельства устанавливает следственный комитет. Предварительно, родственники жили с бабушкой, родителей у них не было.

За убийство уголовный кодекс предусматривает до 15 лет колонии.

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