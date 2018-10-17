Младший брат убил сестру-студентку в Челябинске
За это УК предусматривает до 15 лет колонии
Брат-школьник убил сестру в Челябинске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
СМИ Челябинска со ссылкой на источники в органах сообщают о семейном конфликте в одной из квартир на улице Чичерина. 17-летний школьник повздорил с сестрой-студенткой. Парень схватился за нож, а потом пустил в ход молоток. Девушка скончалась.
Сейчас все обстоятельства устанавливает следственный комитет. Предварительно, родственники жили с бабушкой, родителей у них не было.
За убийство уголовный кодекс предусматривает до 15 лет колонии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.