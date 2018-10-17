Трое школьников вынесли 20 кило металла с железной дороги в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-17T14:39:52+03:00

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10 октября в дежурную часть пришел вызов, что на станции «Магнитогорск-Пассажирский» похитили железнодорожные детали. На место прибыла транспортная полиция. Вскоре задержали подозреваемых.

— Три несовершеннолетних парня 14-16 лет. Предположительно, они вынесли с территории предприятия: противоугоны, железнодорожные костыли, болты и подкладки. Всего около 20 килограмм, — рассказала пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Подростки собирались сдать металл и выручить карманных денег. Пока неизвестно, светит ли им «уголовка» за крупную кражу. Одно ясно точно: парней поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. На родителей завели административное дело за ненадлежащее воспитание — штраф до 500 руб.

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