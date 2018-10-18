2018-10-18T06:26:16+03:00
Общество

Пять ключей: губернатор Дубровский определил направления развития Челябинской области

Пути движения глава региона озвучил на заседании правительства
Ольга АНТОНОВА
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У Челябинской области впереди два больших события: в следующем году ей исполняется 85 лет. В 2020 году регион принимает саммиты ШОС и БРИКС. О развитии региона губернатор говорил на заседании правительства, обозначив приоритеты.

Потому главными направлениями развития станут: поддержка ветеранов, охрана окружающей среды и решение важных экологических проблем, мощное инфраструктурное развитие региона, расширение программы «Реальные дела», инициированной губернатором, забота о подрастающем поколении.

Работа по ключевым направлениям уже начата. На рассмотрение депутатов Законодательного Собрания внесены предложения Дубровского о мерах поддержки земляков, достигших 55 лет женщинами и 60 лет — мужчинами, без привязки к пенсионному возрасту. Кроме того, в 50 раз будет снижена ставка транспортного налога для автолюбителей-пенсионеров. В честь Дня пожилого человека миллион пожилых южноуральцев получит единовременную выплату в 700 рублей (против 500 руб, что выплачивали в прежние годы).

Для решения важных проблем бюджет Челябинской области должен быть крепким и защищенным. Благодаря стабильной финансовой политике команды губернатора есть средства на решение важных проблем. Губернатор подчеркнул, что к концу года Челябинская области подходит в стабильном финансовом состоянии.

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