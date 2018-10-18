В Челябинске директора кондитерской отправили под суд за неуплату налогов

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-18T11:45:34+03:00

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Советский районный суд Челябинска вынес приговор руководителю компании «Сладкий Конди», которая два года скрывала прибыль, чтобы не платить налоги.

— Зная о долге по налоговым платежам и имея реальную возможность его погасить, директор кондитерской с сентября 2015 по январь 2017 года, умышленно скрыла средства. Так, например, она рассчитывалась с поставщиками и контрагентами, используя подконтрольные юридические лица с созвучным наименованием, где также была директором, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина призналась, что таким образом хотела обеспечить прибыль и стабильную работу компании.

Суд признал ее виновной по статье «Сокрытие средств организации». Теперь ей придется заплатить штраф в 200 тысяч рублей. Кроме этого, служители Фемиды арестовали ее земельный участок и два объекта недвижимости стоимостью больше 20 миллионов рублей.

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