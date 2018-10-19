Госжилинспекция назвала десятку лучших управляющих компаний Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-19T10:53:26+03:00

Рейтинг составили на основе данных за третий квартал 2018 года

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Сразу оговоримся, хороших компаний, наверняка, гораздо больше. Однако в рейтинг попали те, кто дал письменное согласие на участие в такой оценке. Из них эксперты Госжилинспекции по Челябинской области и составили список топовых организаций.

Места в этом рейтинге распределились следующим образом:

1. «Альтернативная жилищная компания» (Челябинск, ул. Кыштымская, 7).

2. «ЖилКомСервис» (Магнитогорск, пр. Ленина, 118/1).

3. «Жилищно-эксплуатационная контора № 3» (Златоуст, ул. Гагарина, 4 линия, д. 3).

4. «Инженерный комплекс Западный луч» (Челябинск, ул. Труда, 162).

На компании, занявшие с первое по четвертое место, в третьем квартале Госжилинспекция не получила ни одной жалобы от жильцов.

5. УК «Газсервис-1» (Челябинск, ул. Горная, 3А).

6. «Строитель-97» (Челябинск, Бр. Кашириных, 107Б).

7. «Горизонты» (Челябинск, ул. П. Сумина, 8).

8. «Трест жилищного хозяйства» (Магнитогорск, ул. Советской Армии, 2).

9. «Эффект» (Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2).

10. «ЖЭК-4» (Озерск, проезд Калинина, 10А).

В рейтинг также попали такие компании из Челябинска, как «Эко-Дом», «Жилтехсервис», «ЮУ КЖСИ» и «Созвездие».

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