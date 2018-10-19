Госжилинспекция назвала десятку лучших управляющих компаний Челябинской области
Сразу оговоримся, хороших компаний, наверняка, гораздо больше. Однако в рейтинг попали те, кто дал письменное согласие на участие в такой оценке. Из них эксперты Госжилинспекции по Челябинской области и составили список топовых организаций.
Места в этом рейтинге распределились следующим образом:
1. «Альтернативная жилищная компания» (Челябинск, ул. Кыштымская, 7).
2. «ЖилКомСервис» (Магнитогорск, пр. Ленина, 118/1).
3. «Жилищно-эксплуатационная контора № 3» (Златоуст, ул. Гагарина, 4 линия, д. 3).
4. «Инженерный комплекс Западный луч» (Челябинск, ул. Труда, 162).
На компании, занявшие с первое по четвертое место, в третьем квартале Госжилинспекция не получила ни одной жалобы от жильцов.
5. УК «Газсервис-1» (Челябинск, ул. Горная, 3А).
6. «Строитель-97» (Челябинск, Бр. Кашириных, 107Б).
7. «Горизонты» (Челябинск, ул. П. Сумина, 8).
8. «Трест жилищного хозяйства» (Магнитогорск, ул. Советской Армии, 2).
9. «Эффект» (Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2).
10. «ЖЭК-4» (Озерск, проезд Калинина, 10А).
В рейтинг также попали такие компании из Челябинска, как «Эко-Дом», «Жилтехсервис», «ЮУ КЖСИ» и «Созвездие».
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