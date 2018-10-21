В утренней аварии на трассе в Челябинской области сгорели два человека
Они ехали в Юрюзань
Фото: УГИБДД Челябинской области.
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На трассе М5 в Челябинской области Opel залетел под «Газель». Это произошло утром 21 октября. Водитель иномарки — молодой парень, потерял управление и вылетел на встречную. Легковушку отбросило в сторону и она загорелась.
— Пассажир и водитель в «Опель Вектра» погибли. Люди ехали из Челябинска в Юрюзань, — рассказали в УГИБДД Челябинской области.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Погибшим 19 и 21 год.
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