Суд разрешил скандальную стройку магазина в Челябинске
Жители перекрестка Кашириных и Молодогвардейцев в Челябинске несколько месяцев бились против стройки. Коммерсанты вознамерились возвести павильон и срубили под это дело деревья. Территорию уже обнесли строительным забором и начали свозить стройматерилы. Однако люди не были уверены, что стройка законна и подали в суд.
— Калининский райсуд отказал во всех требованиях жителям. Это шок, все произошло внезапно. Скоро мы получим мотивировочную часть решения и будем думать, что дальше делать. Скорее всего, жители пойдут дальше в областной суд, — рассказал депутат райсовета и известный общественник Карен Даллакян.
Ранее жильцы проиграли еще один суд по этой стройке. Это далеко не первый магазин, ради которого на северо-западе валят деревья.
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