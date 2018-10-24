Суд разрешил скандальную стройку магазина в Челябинске

СЕГОДНЯ 04:46 2018-10-24T04:47:09+03:00

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Жители перекрестка Кашириных и Молодогвардейцев в Челябинске несколько месяцев бились против стройки. Коммерсанты вознамерились возвести павильон и срубили под это дело деревья. Территорию уже обнесли строительным забором и начали свозить стройматерилы. Однако люди не были уверены, что стройка законна и подали в суд.

— Калининский райсуд отказал во всех требованиях жителям. Это шок, все произошло внезапно. Скоро мы получим мотивировочную часть решения и будем думать, что дальше делать. Скорее всего, жители пойдут дальше в областной суд, — рассказал депутат райсовета и известный общественник Карен Даллакян.

Ранее жильцы проиграли еще один суд по этой стройке. Это далеко не первый магазин, ради которого на северо-западе валят деревья.

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