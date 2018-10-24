2018-10-24T04:47:09+03:00
Общество

Суд разрешил скандальную стройку магазина в Челябинске

Комплекс посреди газона появится на крупном перекрестке северо-запада
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
На заборе кто-то написал имя предполагаемого застройщика. Фото: Карен ДаллакянНа заборе кто-то написал имя предполагаемого застройщика. Фото: Карен Даллакян
Изменить размер текста:

Жители перекрестка Кашириных и Молодогвардейцев в Челябинске несколько месяцев бились против стройки. Коммерсанты вознамерились возвести павильон и срубили под это дело деревья. Территорию уже обнесли строительным забором и начали свозить стройматерилы. Однако люди не были уверены, что стройка законна и подали в суд.

— Калининский райсуд отказал во всех требованиях жителям. Это шок, все произошло внезапно. Скоро мы получим мотивировочную часть решения и будем думать, что дальше делать. Скорее всего, жители пойдут дальше в областной суд, — рассказал депутат райсовета и известный общественник Карен Даллакян.

Ранее жильцы проиграли еще один суд по этой стройке. Это далеко не первый магазин, ради которого на северо-западе валят деревья.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Челябинск попал в рейтинг самых пьющих городов России
Влиятельное американское издание рассказало о всплывшем Сталине в Челябинской области
Стали известны десять имен, одним из которых назовут аэропорт Челябинска
В космосе есть планета «Челябинск»
«Такая экотропа нам не нужна»: челябинцы жалуются на грязь и темноту в городском бору
В Челябинской области зафиксирована вспышка пневмонии среди детей
В Челябинске обворовали автомобиль на платной стоянке
В Челябинске ищут хозяина для контуженного енота
В Курганской области санитарку уволили из больницы за письмо Путину и звонок на «Первый канал»
Министра экологии Челябинской области увезли в больницу с совещания у губернатора
В Челябинской области взрослый сын получил алименты и погасил кредит за маму
Пьяный бесправник насмерть сбил пенсионера в Челябинской области
Компания ВТБ МС получила и проверила более 90 млн счетов медучреждений
Пользователи ВТБ-Онлайн открыли вклады на 1 трлн рублей
Из-за массового ДТП в центре Челябинска образовалась пробка
Дудь рассказал, что туристам делать в Челябинске
В детские сады Челябинской области вернут сторожей
Бывшему сити-менеджеру Челябинска смягчили статью по уголовному делу
Губернатор Дубровский доложил премьеру Медведеву о проекте ВСМ Челябинск — Екатеринбург
Министр здравоохранения Челябинской области поработал врачом сельской больнички
В Челябинске мастера по маникюру берут предоплату и приглашают девушек в несуществующие салоны