Челябинская область ждет авторский музыкальный фестиваль Юрия Башмета

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-25T12:45:12+03:00

Юрий Башмет признается, что с огромным удовольствием всегда приезжает на Южный Урал. Фото: министерство культуры Челябинской области.

Событие пройдет в Челябинске и Магнитогорске с 29 по 31 октября

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Мэтр международной музыкальной сцены, виртуоз альта, дирижер и руководитель камерного ансамбля «Солисты Москвы», лауреат премии«Grammy-2008», обладатель бесчисленных наград и званий, Юрий Башмет выступал в Челябинске не раз.

С 29 по 31 октября поклонники Башмета из Челябинска и Магнитогорска насладятся его творчеством в новом формате. Башмет везет на Южный Урал авторский международный музыкальный фестиваль.

— В 2017 году, когда Юрий Абрамович гастролировал у нас с концертом, мы обсудили с ним эту идею. Губернатор Борис Дубровский поддержал идею фестиваля, — говорит министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Слушателей ждут три вечера с участием ансамбля «Солисты Москвы», Константина Хабенского и солистов.

29 октября на сцене Концертного зала им. Прокофьева Константин Хабенский и Юрий Башмет представят музыкально-литературную программу.

30 октября «Солисты Москвы на сцене Концертного зала и.м Прокофьева представят подборку музыки Паганини, Брамса, Шуберта.

31 октября фестиваль продолжится в Концертном зале ДК металлургов (Магнитогорск). На сцену поднимется ансамбль «Солисты Москвы». Юрий Башмет выступит одновременно в роли дирижера и солиста.