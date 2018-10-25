2018-10-25T12:45:12+03:00
Общество

Челябинская область ждет авторский музыкальный фестиваль Юрия Башмета

Событие пройдет в Челябинске и Магнитогорске с 29 по 31 октября
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Юрий Башмет признается, что с огромным удовольствием всегда приезжает на Южный Урал. Фото: министерство культуры Челябинской области.Юрий Башмет признается, что с огромным удовольствием всегда приезжает на Южный Урал. Фото: министерство культуры Челябинской области.
Изменить размер текста:

Мэтр международной музыкальной сцены, виртуоз альта, дирижер и руководитель камерного ансамбля «Солисты Москвы», лауреат премии«Grammy-2008», обладатель бесчисленных наград и званий, Юрий Башмет выступал в Челябинске не раз.

С 29 по 31 октября поклонники Башмета из Челябинска и Магнитогорска насладятся его творчеством в новом формате. Башмет везет на Южный Урал авторский международный музыкальный фестиваль.

— В 2017 году, когда Юрий Абрамович гастролировал у нас с концертом, мы обсудили с ним эту идею. Губернатор Борис Дубровский поддержал идею фестиваля, — говорит министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Слушателей ждут три вечера с участием ансамбля «Солисты Москвы», Константина Хабенского и солистов.

29 октября на сцене Концертного зала им. Прокофьева Константин Хабенский и Юрий Башмет представят музыкально-литературную программу.

30 октября «Солисты Москвы на сцене Концертного зала и.м Прокофьева представят подборку музыки Паганини, Брамса, Шуберта.

31 октября фестиваль продолжится в Концертном зале ДК металлургов (Магнитогорск). На сцену поднимется ансамбль «Солисты Москвы». Юрий Башмет выступит одновременно в роли дирижера и солиста.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На оживленном перекрестке в Челябинске ограничат движение до конца месяца
До конца года в Челябинской области откроется 19 современных кинотеатров
Борису Дубровскому представят проект областного бюджета на 2019 год
Без кредитной кабалы: доходы бюджета Челябинской области выросли на 6,8 миллиардов
В женской колонии Челябинска выбрали самую красивую толстушку
В СК рассказали, за что задержали заместителей главы Троицка
Южноуральцы спасли трех ребятишек из горящей квартиры, пока их мать выпивала в соседнем подъезде
У туристов из Челябинска в Турцию не прилетел багаж
На Южном Урале начальник управления соцзащиты вымогала премии у подчиненных
Жителей Челябинска зовут на бесплатную лекцию о сексе после 60 лет
Два года колонии за кражу породистой кошки дали жителю Челябинской области
На врачей, не принимавших ребенка с гноящимся глазом в Челябинске, могут завести уголовное дело
В Магнитогорске спустя 50 лет открыли «капсулу времени»
Свежая икра - ложками: в Челябинской области строится самый большой рыбозавод в России
На Южном Урале мигрант пытался замуровать труп знакомого в фундамент ТРК
В Магнитогорске иномарка переехала пешехода, упавшего на дорогу во время драки
На Южном Урале пенсионерка убила мужа по его просьбе