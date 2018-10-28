Под Челябинском фура протаранила «Жигули»
Водитель легковой машины умер на месте
Фото: Соцсети.
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Фотография этой страшной аварии попала в социальные группы с такой подписью:
— Вчера, в субботу, 27 октября, на повороте на поселок Кропачево случилось смертельное ДТП. Здесь огромный фургон смял старенькую «Жигули — четверку». Водитель легковушки погиб...
Подробности аварии в ГИБДД пока не комментируют. Понять по снимку, кто здесь нарушитель невозможно.
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