Под Челябинском фура протаранила «Жигули»

СЕГОДНЯ 09:07 2018-10-28T09:07:06+03:00

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Фотография этой страшной аварии попала в социальные группы с такой подписью:

— Вчера, в субботу, 27 октября, на повороте на поселок Кропачево случилось смертельное ДТП. Здесь огромный фургон смял старенькую «Жигули — четверку». Водитель легковушки погиб...

Подробности аварии в ГИБДД пока не комментируют. Понять по снимку, кто здесь нарушитель невозможно.

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