2018-10-29T04:51:26+03:00
Дом. Семья

Жители Челябинской области спасают птиц, врезавшихся в стекла

Синицы летят с холодной улицы на теплый свет окон
Ирина КАРЕЛИНА
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Птичка оклемалась и улетела. Фото: Мария Садыкова.Птичка оклемалась и улетела. Фото: Мария Садыкова.
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Мария Садыкова из Миасса нашла на карнизе напуганную неподвижную синичку.

— Врезалась в окно. Чем помочь ей? — спросила женщина в соцсети.

Оказалось, что такое с птицами происходит довольно часто. Несколько человек написали в комментариях, что им уже доводилось выхаживать пернатых в подобных ситуациях.

— Эти глупенькие создания постоянно ломятся с холодной улицы в дом: разжиться чем поесть, да погреться, — написала Екатерина Баранцова.

— Пусть отлежится и, если может летать, то выпустите ее. Если нет, то покормите несколько дней. Лучше держать на закрытом балконе: отойдет и улетит потом. Я так несколько штук выходила, — рассказала Варвара Байер.

Через пару часов автор поста поблагодарила за советы и написала, что синичка оклемалась и улетела.

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