Сотрудница челябинского Роспотребнадзора попала под суд за возврат нелегальной водки бизнесмену

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-30T16:59:13+03:00

Дело направлено в Карталинский городской суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она просила за это 35 тысяч рублей

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В Карталах прокуратура направила в суд уголовное дело на сотрудницу местного отдела Роспотребнадзора. Ее обвиняют в получении взятки, превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Летом прошлого года полиция нашла и изъяла у местного предпринимателя немаркированную продукцию: 57 бутылок водки и 1770 пачек сигарет. На бизнесмена возбудили дело, товар полицейские отправили в Роспотребнадзор, чтобы там составили протокол об административном правонарушении.

Тогда-то у сотрудницы и возникла мысль, предложить бизнесмену вернуть водку и сигареты за деньги. Цена вопроса — 35 тысяч рублей. Бизнесмен согласился. Злоумышленница предложила полиции оставить контрафакт на хранение в ведомстве, а после суда, вместо того, чтобы уничтожить его, отдала «владельцу».

— Злоумышленница изготовила акт об уничтожении изъятой алкогольной и табачной продукции и предоставила его мировому судье, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. — В ходе расследования на ее имущество наложен арест на общую сумму больше 470 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Карталинский городской суд для рассмотрения по существу.

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