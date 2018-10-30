В Челябинске 4 ноября перекроют Свердловский проспект из-за крестного хода
Движение транспорта на Свердловском проспекте приостановят 4 ноября с 11 до 12 часов. В это время по улице пройдет общегородской крестный ход, приуроченный к празднику Казанской иконы Божией Матери.
— Божественная литургия начнется в 9:30 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Ее совершит митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Затем, в 11:00, из храма выйдет крестный ход. Молитвенное шествие проследует по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле. Здесь, на площадке перед храмом, духовенство совершит праздничный молебен, — рассказали в пресс-службе челябинской епархии.
Водителей просят заранее спланировать свой маршрут с учетом изменений и продумать пути объезда.
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