В Магнитогорске после решения суда беременной женщине придется жить с чужим мужчиной

СЕГОДНЯ 04:14 2018-10-31T04:14:11+03:00

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Эта история началась прошлым летом. Молодая семья (беременная женщина, ее муж и годовалый ребенок) вернулась из отпуска, но не смогла попасть в свою квартиру. Там поселился незнакомец, выкупивший долю в однокомнатной хрущевке. Он сменил замки и поставил сигнализацию.

Дело в том, что Евгении Мерзликиной принадлежала лишь треть квартиры. Остальной частью владели дальние родственники. Они жили в другом месте, но, по словам Евгении, отказывались продать ей свои доли. А пока женщина была в санатории, родственники вдруг прислали ей письмо с предложением выкупить их часть квартиры. Не получив ответа, быстро и очень дешево ее продали.

Другого жилья у Мерзликиной нет. Как сообщает телекомпания ТВ-ИН Магнитогорск, сосед предлагает женщине выкупить теперь уже его долю, заламывая крутую цену. Или жить с ним, установив в комнате перегородку.

Евгения уверена, что все это было подстроено. Она обратилась за помощью в Магнитогорскую общественную палату. Там посчитали, что нормы закона и морали на стороне женщины, и помогли ей подать иск в суд. Заседание состоялось 30 октября.

— Мы в шоке. По мнению судьи, сделка прошла без нарушений. Но никто из участников, вовлеченных в наше дело, не может ответить на вопрос: как проживать беременной женщине с полуторагодовалым ребенком в однокомнатной квартире с чужим мужчиной, — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» мама пострадавшей Елена Кондаурова.

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