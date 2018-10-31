На автомойке в Челябинске не оказалось воды, чтобы потушить пожар

СЕГОДНЯ 04:50 2018-10-31T04:50:29+03:00

К гидранту приходилось ездить в другое место

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Днем 30 октября в диспетчерскую позвонили сотрудники автомойки на Копейском шоссе в Челябинске. Горела комната ожидания на втором этаже. К приезду пожарной охраны посетители и сотрудники уже эвакуировались и ждали на улице.

— Тушение было организовано одновременно с двух боевых участков. Работа осложнялась отсутствием наружного противопожарного водоснабжения. Приходилось подвозить воду от ближайшего пожарного гидранта, расположенного около ТРК «Алмаз». Плотный поток машин затруднял проезд к месту пожара, не все водители проявляли сознательность и пропускали автоцистерны, — рассказали в третьем отряде федеральной противопожарной службы по Челябинской области.

Через 20 минут открытое горение ликвидировали. Здание автомойки отапливала печь. Владельцы комплекса предположили, что в конструкции могла образоваться щель, пламя из которой и подожгло здание. Точную причину возгорания установит комиссия.

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