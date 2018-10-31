2018-10-31T08:10:26+03:00
Происшествия

За вырубку более 200 пихт в Челябинской области «черные дровосеки» отделались условным сроком

Их машины и дома арестовали, чтобы не было соблазна не оплатить ущерб
Андрей АБРАМОВ
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Год назад в Катав-Ивановске задержали двух местных. В Лемезенском лесничестве они вырубили 234 пихты. Ущерб оценили 166,5 тыс. рублей. Подельников судили за незаконную рубку леса в особо крупном размере.

За это их приговорили к условным срокам: одному два года, второму на два месяца меньше. Также они должны заплатить в бюджет стоимость срубленных деревьев.

— Орудие преступления — бензопила — конфискована в собственность государства. Также судом оставлен арест на имущество подсудимых. Если они не оплатят ущерб, то автомобили и земельные участки продадут с аукциона, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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