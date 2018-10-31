2018-10-31T08:45:30+03:00
Общество

Борис Дубровский: Я разочарован в тех, кто работал в теме вывоза мусора в Челябинске

Об этом губернатор заявил на пресс-конференции 31 октября
Инна КУМЕЙКОСергей УФИМЦЕВ
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Губернатор дает пресс-конференцию 31 октября.Губернатор дает пресс-конференцию 31 октября.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Борис Дубровский озвучил собственный вывод по решению мусорного коллапса в Челябинске.

— Скажу по-человечески, я разочарован в тех, кто работал в теме вывоза мусора. Мы все просчитали, мы компенсировали им все выпадающие доходы. И надеялись, что они уважают тех, кого обслуживали. К сожалению, это не так, — заявил губернатор на пресс-конференции 31 октября.

Дубровский также отметил, что сейчас идут расчеты по новому тарифу для вывоза мусора.

— Думаю, он будет близок к магнитогорскому — 77 рублей на человека, — рассказал глава региона.

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