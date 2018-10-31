Борис Дубровский: Я разочарован в тех, кто работал в теме вывоза мусора в Челябинске
Об этом губернатор заявил на пресс-конференции 31 октября
Губернатор дает пресс-конференцию 31 октября.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Борис Дубровский озвучил собственный вывод по решению мусорного коллапса в Челябинске.
— Скажу по-человечески, я разочарован в тех, кто работал в теме вывоза мусора. Мы все просчитали, мы компенсировали им все выпадающие доходы. И надеялись, что они уважают тех, кого обслуживали. К сожалению, это не так, — заявил губернатор на пресс-конференции 31 октября.
Дубровский также отметил, что сейчас идут расчеты по новому тарифу для вывоза мусора.
— Думаю, он будет близок к магнитогорскому — 77 рублей на человека, — рассказал глава региона.