Челябинский губернатор объяснил, почему фирмы его сына выигрывают конкурсы

СЕГОДНЯ 09:38 2018-10-31T09:38:54+03:00

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Борису Дубровскому задали неудобный вопрос о бизнесе его сына на пресс-конференции 31 октября. Журналисты спросили губернатора, почему компании Александра Дубровского часто выигрывают крупные тендеры.

— Я не родился губернатором. Я жил в этой стране в предлагаемых экономических условиях. Нас в свое время позвали в бизнес. У нас тогда и знаний не было таких, какие можно получить сейчас в вузе или на курсах. И тогда я узнал то, что сейчас мне позволяет создавать условия для нынешних предпринимателей. Я изнутри знаю, как это сложно, знаю, что из 100 проектов получается один. Задавая вопрос о бизнесе моего сына, вероятно, имелся мой бизнес. Но если сейчас компании моего сына выигрывают конкурсы, значит, у него лучшие коммерческие предложения. И все отчеты прозрачны, — заявил губернатор Челябинской области.

Также Борис Дубровский отметил:

— Я знаю, почему мне задают этот вопрос. Вероятно, чтобы вызвать эмоцию, смутить. Но когда в тысячный раз этот вопрос задают, эмоций нет. Кроме, пожалуй, огорчения.