Губернатор Челябинской области объяснил, почему собирается идти на второй срок

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-31T10:16:43+03:00

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Борис Дубровский заявил, что собирается идти на выборы. На пресс-конференции 31 октября он объяснил, что ему важно попасть на второй срок и завершить все начатые проекты.

— Конечно, важна поддержка народа и элит региона, потому что они тоже придут на выборы и поставят галочку напротив той или иной фамилии. Важна поддержка президента: без нее никак. Но, коллеги, я напомню, что до сентября 2019 года я работаю в рамках действующих полномочий. И предвыборная гонка не началась. Мне очень нравится высказывание коллеги: «Даже если мне утром предложат написать заявление об увольнении, ночь накануне я буду еще работать». Я работаю, — заявил губернатор Челябинской области.

Под начатыми проектами он имел в виду проведение саммита ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году. Напомним, выборы губернатора на Южном Урале пройдут в 2019-м.