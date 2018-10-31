Глава района в Челябинской области идет под суд за раздачу земли на берегу Увильдов

СЕГОДНЯ 11:57 2018-10-31T11:57:29+03:00

Под видом строительства детского лагеря участки расходились по чиновникам и бизнесменам

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Уголовное дело в отношении ныне действующего главы Аргаяшского района Исрафиля Валишина, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— По версии следствия, в 2011-2013 годах Валишин выдал разрешения на строительство 10 объектов капитального строительства в защитных лесах и в охранной зоне памятника природы озера Увильды, где такое строительство запрещено, — уточняют подробности дела в пресс-службе. — Ущерб государству от действий чиновника составил более 2,5 млн. рублей.

По данным редакции, под видом строительства детского лагеря Валишин давал чиновникам, депутатам и бизнесменам разрешения на строительство личных коттеджей на берегу озера.

По ходатайству следствия на коттедж Валишина, два земельных участка и его банковский счет наложили арест.

Оперативное сопровождение уголовного дела вели сотрудники регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

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