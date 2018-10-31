2018-10-31T15:00:11+03:00
Общество

Житель Челябинска вернул дочери миллион рублей алиментов, чтобы выехать с ее матерью за границу

А приставы смогли закрыть дело злостного алиментщика
Лидия ПЕСКОВА
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Отдал миллион - и не жалко.Отдал миллион - и не жалко.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Писатель из Челябинска Вячеслав М. выплатил подросшей дочери 1,35 млн рублей алиментов, чтобы приставы отпустили его на отдых за границу. Причем, в отпуск отец-алиментщик отправиться с бывшей супругой, то есть с матерью девочки, сообщает пресс-служба судебных приставов в Челябинской области.

Астрономический долг по алиментам мужчина накопил за 15 лет. Так как он долгое время нигде не работал, платить дочурке было нечем. Но и позже, когда он устроился на работу водителем, отдать долги никак не получалось — денег попросту не хватало. Тогда жена обратилась к судебным приставам, а те открыли — исполнительное производство.

— Сотрудники ведомства постоянно напоминали мужчине о необходимости погасить миллионную задолженность. И ограничили ему выезд за пределы России. Наконец, это сработало. Должник пришел в Курчатовский отдел судебных приставов и лично передал бывшей супруге 1,35 млн рублей, — рассказывают в пресс-службе.

Писатель объяснил приставам, что в ближайшее время собирается отдохнуть с женой-взыскателем за границей. Ограничение на выезд снято. Отец может смело покупать всей семьей билеты на самолет.

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