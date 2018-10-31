Дальнобойщик пытался тайком от таможни вывезти из Челябинской области элитные иномарки и мотоциклы

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-31T15:06:37+03:00

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В ночь на 31 октября на пропускной пункт поселка Бугристое в Челябинской области подъехал ничем не примечательный грузовик. В прицепе навалена груда хлама: покрышки, стройматериалы, старая инвалидная коляска. Дальнобойщик рассказал, что едет из Санкт-Петербурга в Киргизию.

Пограничники решили внимательнее осмотреть груз. И не зря! Оказалось, что вещи накидали для отвода глаз. За ними укрыли два новеньких Mercedes E-220 и четыре мотоцикла. Документов на них у водителя не оказалось.

— Пассажир фуры рассказал, что одну иномарку везет в подарок сыну. Про остальной груз объяснений дать не смог, — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Челябинской области.

Пока груз останется на пограничном пункте. Если перевозчики привезут все документы, докажут, что машины «чистые», то транспорт вернут.

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