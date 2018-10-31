2018-10-31T15:18:48+03:00
Общество

Бравого летчика нарисовали урбанисты в Челябинске

Это последний расписанный ящик в этом году
Андрей АБРАМОВ
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Фото: «Челябинский урбанист»Фото: «Челябинский урбанист»
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В поселке Шагол активисты движения «Челябинский урбанист» преобразили очередной шкаф с проводами. Его очистили от объявлений и превратили в арт-объект. На лицевой стороне изобразили летчика, который идет по полю с детьми. С обратной стороны портрет пилота, который показывает большой палец вверх.

— Мы нарисовали сюжет из жизни летчиков в поселке Шагол. Именно там находится наше знаменитое училище штурманов. Надеемся, у местных жителей появится новый любимчик. Это наш последний шкаф в этом году. Следующие рисунки покажем через 163 дня. Спасибо, что были с нами! — написал лидер двжиния Лев Владов.

Над проектом работали Дарья Савенкова, Лиза Яненко, Андрей Фролов и Аркадий Пактусов. Деньги на покраску — 10 000 рублей — дали неравнодушные челябинцы.

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