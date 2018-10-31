Экспериментальный отряд зэков создали в колонии Челябинской области

СЕГОДНЯ 15:31 2018-10-31T15:34:00+03:00

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В ИК-11, что расположена в Копейске, решились на эксперимент. Набрали отряд заключенных, которые хотят избавиться от алкогольной и наркотической зависимостей. Понятно, что на зоне таких «радостей» нет. Однако за решетку заключенные попадают уже больные.

В экспериментальный отряд попросился 21 арестант. Каждый подписал контракт, что участвует в реабилитации добровольно. С ними работают психологи: проводят тренинги, показывают фильмы. По отряду развесили поучительные плакаты. Не обошлось без креатива. Например, одна листовка повествует о том, что можно купить своему ребенку на стоимость литра водки.

— 95 процентов тех, кто имеет зависимость, видит ее причины вовне, но не видит в этом себя. Задача психолога объяснить, что все в своей жизни человек несет ответственность сам, поэтому в процессе коррекции поведения осужденные учатся строить планы на будущее, — рассказывает начальник психологической лаборатории старший лейтенант внутренней службы Сергей Заровняев.

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