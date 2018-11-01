Жители Челябинской области спасли кота, запертого в закрывшемся магазине
Овощной магазин в Магнитогорске на ул Галиуллина закрылся на вялотекущий ремонт два месяца назад. Мастера заглядывают туда редко. Возможно, в один из таких визитов кот и забежал в магазин. Других объяснений нет. Мастера уехали, заперли двери, а хвостатый бедолага остался сидеть у окна. Без еды и воды.
— Подскажите куда обратиться, чтобы освободить животное. Магазин закрыт, там сидит котт. Служба спасения в помощи отказала, — анонимно написал в соцсетях местный житель .
Чей магазин, никто не знает. Люди уже хотели хвататься за кирпич. Но решили все же найти хозяев.
— Пришлось по цепочке всех искать. В очередной раз сработало правило шести рукопожатий. Спасибо автору фото, что не прошли мимо. Мы все выяснили. Кроме того, как кот попал в закрытый магазин. Руководитель магазина едет, чтобы вызволит котейку, — написала в комментариях Оксана Налетова.
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