Стало известно, какие черты характера присущи жителям Челябинска
В канун Дня народного единства социологи из Челябинского филиала РАНХиГС спросили у горожан, какие черты характера они выделяют в окружающих людях, сообщает пресс-служба вуза.
Любой респондент мог выбрать не более трех вариантов ответов. И вот что получилось.
Трудолюбие: 41%. Чаще всего так отвечали люди старшей возрастной категории и те, чей уровень материальной обеспеченности ниже среднего.
Оптимизм: 38%. Об этом говорят все.
Чувство юмора: 32%. Чаще остальных эту характеристику дают населению Челябинска молодые респонденты, люди с высшим образованием, студенты.
Добродушие: 31,5%. Как правило, о добродушии говорят женщины и неработающие пенсионеры.
Отзывчивость: 22%. Чаще остальных это качество выбирают люди с высшим образованием и средним уровнем доходов.
Забота о ближнем: 13,8%.
Решительность: 13,8%.
Целеустремленность: 13,5%.
Честность: 12,8%.
Так что, челябинцы не только суровые. Положительных качеств у нас очень много.
Не видят привлекательных черт у челябинцев: 3,3%.
Затруднились ответить: 5,5%.
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