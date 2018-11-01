Стало известно, какие черты характера присущи жителям Челябинска

СЕГОДНЯ 07:18 2018-11-01T07:18:45+03:00

Социологи расспросили об этом самих горожан

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В канун Дня народного единства социологи из Челябинского филиала РАНХиГС спросили у горожан, какие черты характера они выделяют в окружающих людях, сообщает пресс-служба вуза.

Любой респондент мог выбрать не более трех вариантов ответов. И вот что получилось.

Трудолюбие: 41%. Чаще всего так отвечали люди старшей возрастной категории и те, чей уровень материальной обеспеченности ниже среднего.

Оптимизм: 38%. Об этом говорят все.

Чувство юмора: 32%. Чаще остальных эту характеристику дают населению Челябинска молодые респонденты, люди с высшим образованием, студенты.

Добродушие: 31,5%. Как правило, о добродушии говорят женщины и неработающие пенсионеры.

Отзывчивость: 22%. Чаще остальных это качество выбирают люди с высшим образованием и средним уровнем доходов.

Забота о ближнем: 13,8%.

Решительность: 13,8%.

Целеустремленность: 13,5%.

Честность: 12,8%.

Так что, челябинцы не только суровые. Положительных качеств у нас очень много.

Не видят привлекательных черт у челябинцев: 3,3%.

Затруднились ответить: 5,5%.

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