Жителей Магнитогорска возмутил тендер коммунальщиков на покупку глобуса за 186 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 04:24 2018-11-02T04:24:12+03:00

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Жительница Магнитогорска обнаружила на сайте коммерческих и государственных закупок интересную заявку от МП трест «Теплофикация».

— К вопросу о дороговизне коммунальных начислений за отопление, и на что уходят наши денежки. Глобус почти за 200 тысяч в кабинет директора — это, конечно, необходимая вещь, кто спорит? Тем более, что покупка заявлена для «обеспечения государственных и муниципальных нужд, — написала Лариса Баженова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

В заявке указано, что глобус должен быть 145 см в высоту, на подставке из ценных пород дерева. На карте Крым должен быть указан в составе РФ. Точная цена — 186100 руб.

vk.com/magnitkacity

Подписчики группы поддержали возмущения автора поста.

— Это куплено на средства плательщиков. И это явно предмет роскоши, а не предмет, необходимый для работы, — прокомментировал Кирилл Владимирович.

— Такой бы глобус, да в кабинеты географии наших школ, — мечтательно написала Наталья Крапивина.

А несколько человек даже отправили ссылку на закупку в прокуратуру.

Но, быть может, народ зря волнуется...

— Вообще-то, это был сюрприз. Наберитесь терпения. Тайна откроется в конце ноября, — загадочно ответил всем представитель группы «Магнитогорск» в «ВКонтакте»- официальной страницы администрации города.

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