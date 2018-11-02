Челябинская область лишилась министра общественной безопасности

СЕГОДНЯ 10:09 2018-11-02T10:10:06+03:00

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С 7 ноября министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко уходит в отставку. 1 ноября ему вручили постановление о сокращении должности. Савченко предложили доработать до конца года, но чиновник решил уйти.

Евгений Юрьевич ранее возглавлял областное управление наркоконтроля. Савченко был очень красноречив, много работал и добивался результатов, за что его любила пресса. После расформирования ведомства, генералу предложили занять вновь созданное министерство общественной безопасности. Оно курировало работу с правоохранителями, занималось спасателями и дорожными камерами.

— Учитывая, что у меня нет аффилированного и вообще никакого бизнеса, родственников в КХЛ и тем более в НХЛ, но есть дети, ипотека — планирую жить и работать. Где работать, покажет время... Где бы не работал и служил, никогда не строил «запасной аэродром», а старался наращивать личную компетенцию, — написал Савченко у себя на странице в Facebook.

Официальная причина сокращения Евгения Юрьевича — преобразования в правительстве. Его работой теперь займется вице-губернатор Олег Климов.

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