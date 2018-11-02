«С особой жестокостью»: два жителя Челябинска получили срок за кровавое убийство
В прошлом году 2 января два парня собрались на квартире в Челябинске, чтобы отметить Новый год. К застолью пригласили новую знакомую. Но после выпитого, разговор не заладился и знакомцы поссорились. Тогда один из пацанов стал избивать даму. Та пыталась сбежать, но ее настигли на улице и притащили в квартиру.
Инициатором расправы был 19-летний Владимир. Своего подельника, старшеклассника Диму он угрозами заставил участвовать в избиении. Били ногами, руками, а в конце 30 ударов трубой по голове. Когда жертва была на грани жизни и смерти, подельники по очереди надругались над ней.
— После этого они скинули тело из окна третьего этажа. Свою вину признали частично. Старшему дали 20 лет колонии, а младшему — 9,5 лет. Родственникам погибшей они должны заплатить 2 млн рублей, — рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.
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