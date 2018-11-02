2018-11-02T14:52:15+03:00
Происшествия

«С особой жестокостью»: два жителя Челябинска получили срок за кровавое убийство

Тело они скинули с третьего этажа
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Фото: Алексей БулатовФото: Алексей Булатов
Изменить размер текста:

В прошлом году 2 января два парня собрались на квартире в Челябинске, чтобы отметить Новый год. К застолью пригласили новую знакомую. Но после выпитого, разговор не заладился и знакомцы поссорились. Тогда один из пацанов стал избивать даму. Та пыталась сбежать, но ее настигли на улице и притащили в квартиру.

Инициатором расправы был 19-летний Владимир. Своего подельника, старшеклассника Диму он угрозами заставил участвовать в избиении. Били ногами, руками, а в конце 30 ударов трубой по голове. Когда жертва была на грани жизни и смерти, подельники по очереди надругались над ней.

— После этого они скинули тело из окна третьего этажа. Свою вину признали частично. Старшему дали 20 лет колонии, а младшему — 9,5 лет. Родственникам погибшей они должны заплатить 2 млн рублей, — рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За отказ зачислить ребенка в школу директора оштрафовали на 30 тыс. рублей в Челябинской области
Вооруженные иностранцы устроили налет на теплицы в Челябинской области
Еще одну школу в Челябинске дезинфицировали из-за случая пневмонии
В Челябинской области два завода оштрафовали за то, что сбрасывали в озера и реки вредные вещества
«Газель» столкнулись с фурой на М-5 в Челябинской области
«Символ преданности, любви и верности»: На Кировке установили памятник челябинскому Хатико
Полиция показала человека, который сообщил о бомбе в правительстве Челябинской области
Челябинская область лишилась министра общественной безопасности
Власти Челябинска пообещали снести «дома-призраки» на ЧМЗ к Новому году
Руководители детдома в Магнитогорске заработали 9 млн на одеялах для сирот
Фура вылетела на тротуар в центре Челябинска
Продавец брендовой одежды надула десятки человек в Челябинской области
Бастующих водителей автобусов в Челябинске уговорили вернуться на работу
Улицу в центре Челябинска перекроют на две недели
«Забастовка!»: водители автобусов в Челябинске отказались работать
В одной из колоний Челябинска арестанты создали рок-группу и снимают клипы
Заплутавшего пенсионера в Челябинской области нашли по следам на снегу
Жители Кургана устроили голубятню прямо в квартире многоэтажки
В Челябинской области стоматолог во время приема ударила ребенка по губам
Жителей Магнитогорска возмутил тендер коммунальщиков на покупку глобуса за 186 тысяч рублей
Верховный Суд запретил свозить челябинский мусор в Полетаево
Гол Шарова принес «Трактору» победу в матче с «Барысом»
Лже-минера правительства области задержали в Челябинске
Взрывотехники не нашли бомбу в правительстве Челябинской области
Возглавлявшему управление культуры Челябинска Дмитрию Назарову предъявили обвинение в мошенничестве
Житель Челябинской области купил ноутбук в интернете и потерял 50 тыс. рублей
Пассажир забрал у подвезшего его таксиста 2,5 тыс. рублей в Челябинске
Денис Мацуев поздравил жителей Челябинска с обретением симфонического оркестра