«С особой жестокостью»: два жителя Челябинска получили срок за кровавое убийство

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-02T14:52:15+03:00

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В прошлом году 2 января два парня собрались на квартире в Челябинске, чтобы отметить Новый год. К застолью пригласили новую знакомую. Но после выпитого, разговор не заладился и знакомцы поссорились. Тогда один из пацанов стал избивать даму. Та пыталась сбежать, но ее настигли на улице и притащили в квартиру.

Инициатором расправы был 19-летний Владимир. Своего подельника, старшеклассника Диму он угрозами заставил участвовать в избиении. Били ногами, руками, а в конце 30 ударов трубой по голове. Когда жертва была на грани жизни и смерти, подельники по очереди надругались над ней.

— После этого они скинули тело из окна третьего этажа. Свою вину признали частично. Старшему дали 20 лет колонии, а младшему — 9,5 лет. Родственникам погибшей они должны заплатить 2 млн рублей, — рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

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